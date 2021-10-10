В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 66053 человека.

Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.

В Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.

Вчера в стране больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 39220. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 17214 и AstraZeneca – 9619. Препарат фирмы Moderna не был задействован.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 3779

Винницкая область - 913

Волынская - 591

Днепропетровская - 2073

Донецкая - 816

Житомирская - 884

Закарпатская - 513

Запорожская - 1086

Ивано-Франковская - 724

Киевская - 1737

Кировоградская - 756

Луганская - 515

Львовская - 1949

Николаевская - 635

Одесская - 3804

Полтавская - 1365

Ровенская - 638

Сумская - 452/578

Тернопольская - 864

Харьковская - 3648

Херсонская - 1071

Хмельницкая - 613

Черкасская - 1042

Черновицкая - 650

Черниговская - 626

Напомним, на этой неделе Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Напомним, предыдущим днем заболевших было больше — 15 908.