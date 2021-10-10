В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 66053 человека.
Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.
В Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.
Вчера в стране больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 39220. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 17214 и AstraZeneca – 9619. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Напомним, на этой неделе Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
Напомним, предыдущим днем заболевших было больше — 15 908.
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В Украине за прошедшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 66053 человека.
Это более чем в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 10 октября.
В Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.
Вчера в стране больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 39220. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 17214 и AstraZeneca – 9619. Препарат фирмы Moderna не был задействован.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Напомним, на этой неделе Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.
Напомним, предыдущим днем заболевших было больше — 15 908.