Инцидент в частном доме произошел три дня назад, но информация о нем появилась лишь в воскресенье, 10 октября.

Об этом передают в ГУ ГСЧС по Николаевской области.

Жертвами продуктов горения стали две женщины 1948 и 1973 годов рождения и молодой мужчина 1988 года рождения. Спасатели узнали о трагедии спустя несколько дней.

— По ул. Армейская пгт Березнеговатое Баштанского района 7 октября в жилом доме произошло возгорание площадью 2 кв. м, которое из-за нехватки кислорода самоликвидировалось. На месте пожара погибли три человека — две женщины 1948 г.р. и 1973 г.р., а также мужчина 1988 г.р. Об этом стало известно 10 октября от сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства. Специалисты ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались, — уточнили в службе.

Напомним, на Николаевщине в пожаре из-за курения погиб мужчина.