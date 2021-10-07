7 октября в селе Лысая гора Первомайского района Николаевской области в пожаре погиб мужчина 1966 года рождения.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 8:25 поступило сообщение о пожаре жилого дома по улице Дружбы в селе Лысая Гора Мигиивской объединенной громады. В 9:15 пожар был локализован и в 10:48 — ликвидирован.

Площадь горения составляла 25 м2. Во время тушения пожарные обнаружили тело хозяина 1966 года. По предварительным данным причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, Снигиревский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 64-летнему жителю Снигиревки, который подозревается в поджоге 84-летней тещи.