Вчера, 4 октября, Снигиревский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 64-летнему жителю Снигиревки, который подозревается в поджоге 84-летней тещи.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, 2 октября этого года подозреваемый на почве личных неприязненных отношений облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег. Тело женщины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в ее доме.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки стали ожоги тела пламенем, осложненные развитием ожогового шока.

Правоохранители начали уголовное производство по пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.