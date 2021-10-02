84-летнюю женщину, которую нашли мертвой во время пожара ее дома, поджег зять.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщалось, 2 октября в Снигиревке в сгоревшем доме нашли тело пожилой женщины.

Отмечается, что в отделение полиции № 2 Баштанского райотдела поступило сообщение от 35-летней женщины о том, что ее 64-летний сосед с признаками опьянения после семейной ссоры облил бензином свою тещу и поджег.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали мужчину. Спасатели потушили пожар и в доме обнаружили тело старушки.

Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по пункту 4 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в румынском порту Констанца загорелась больница, по словам префекта, из пламени не сумели выбраться 4 человека. Журналисты называют цифру погибших вдвое больше официальной.