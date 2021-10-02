2 октября в 12:41 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Черновола в Снигиревке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ гСЧС в Николаевской области.
По прибытию, при проведении разведки, звеном газодимозащиты в доме обнаружили тело хозяйки, женщины 1937 года рождения.
Пожар площадью 12 м2 ликвидировали в 13:10. На месте работали четыре человека и одна единица техники ГСЧС, сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.
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2 октября в 12:41 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Черновола в Снигиревке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ гСЧС в Николаевской области.
По прибытию, при проведении разведки, звеном газодимозащиты в доме обнаружили тело хозяйки, женщины 1937 года рождения.
Пожар площадью 12 м2 ликвидировали в 13:10. На месте работали четыре человека и одна единица техники ГСЧС, сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева горел Mercedes-Benz E280.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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|
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