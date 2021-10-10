Исполнительного директора Национального агентства по доходам Болгарии Румена Спецова обвинили в уходе от уплаты налогов.

Об этом пишет «Дневник».

Причем обращение в полицию составил его начальник, министр финансов Асен Василев, указавший, что Спецов продал компанию с крупной задолженностью безземельному лицу с целью уклонения от уплаты налогов.

В комментариях для СМИ глава агентства прояснил, что много лет назад, когда он пытался начать торговлю зерном, налоговые органы учли его доход от продажи зерна, но не стоимость его покупки. Был составлен аудиторский отчет, в котором на него возложили нереалистичные налоговые обязательства, которые выплатить на тот момент он не мог.

Спецов намекнул, что при проверке его компании налоговые органы приняли такую трактовку положений, которая была бы неблагоприятна лично для него. Он считает, что их действия были предвзятыми. По его словам, после неудачи в зерновом бизнесе он решил оставить предпринимательство.

Напомним, Болгария прекратила закупать мусор у итальянской мафии.