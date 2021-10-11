Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на футбольный матч между «Сантосом и «Гремио». Поскольку на стадион был разрешен вход вакцинированным от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

— Я хотел посмотреть игру «Сантоса», но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался, — сказал президент.

Отмечено, что этот матч был первым в Сантосе, где болельщикам разрешили быть на игре с начала пандемии коронавируса.

Однако в клубе заявили, что позволят присутствовать лишь тем болельщикам, кто имеет COVID-прививку, или же предъявит отрицательный результат ПЦР-теста.

Сам Жаир Болсонару, который отказывается делать прививки, призвал других последовать его примеру, утверждая, что у него есть антитела, потому как он уже переболел COVID-19.

Ранее начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, что ее просили выдать фальшивые подтверждения о вакцинации.