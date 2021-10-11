В Украине за минувшие сутки, 10 октября, подтвердили 8 тысяч 832 новых заражений COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2 672 человека, летальных случаев — 207, выздоровели — 2053.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 550 089 человек, выздоровели — 2 292 480, летальных случаев — 58 700.

Напомним, начальница городского управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай отметила тенденцию снижения возраста болеющих СOVID-19. В больницы стали чаще госпитализировать несовершеннолетних, а также выросла смертность среди молодого поколения: много погибших от коронавируса в диапазоне от 40 до 50 лет.