По сводкам на утро понедельника, 11 октября, среди европейских стран по количеству умерших от коронавируса в день Украина располагается на третьем месте.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно метрике, за прошедшие сутки в мире подтвердили 301 587 случаев COVID-19, число смертей — 4595. В Украине же за воскресенье заболели 8 832 человек, а умерли 207, за субботу — 11 344 заболевших и 162 летальных исхода соответственно, больше только в Румынии — за вчера там было 211 смертей и в России, которая достигает почти тысячи смертей в сутки.

Исходя из этих цифр, Украина занимает третье место по суточной смертности в Европе. Во всем мире лишь 9, из неевропейских стран нас опережают США, Мексика, Иран, Турция, Индия и Бразилия.

Напомним, горздрав Николаева утверждает, что дети стали чаще заражаться ковидом, а среди умерших много молодых.