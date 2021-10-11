12 октября, накануне Дня защитников и защитниц Украины, состоятся церемонии открытия мемориальных досок Сергею Простякову и Андрею Грабарю, погибшим при исполнении служебного долга в зоне проведения ООС (АТО).

Об этом сообщается на сайте мэрии Николаева.

Открытие мемориальной доски Сергею Простякову состоится в 12:00 по улице Кобзарской, 15возле гимназии № 49.

Открытие мемориальной доски Андрею Грабарю состоится в 14:00 по улице Чайковского, 30 возле школы № 28.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября неизвестные украли два колокола с мемориала «Струны памяти», расположенного возле здания Николаевской облгосадминистрации.