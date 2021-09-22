В ночь с 21 на 22 сентября неизвестные украли два колокола с мемориала «Струны памяти», расположенного возле здания Николаевской облгосадминистрации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава облсовета Анна Замазеева.

«Струны памяти» — мемориал, посвященный бойцам, погибшим в войне на востоке Украины.

— Дерзко. Цинично. Нагло. Сегодня ночью неизвестные бесстыдно украли два колокола с мемориала «Струны памяти». Этим действием (даже не могу назвать это поступком) преступники не только надругались над памятью о тех, кто отдал жизнь за нашу страну и ее суверенитет, но и над теми, кто продолжает ежедневно жертвовать собой ради нашей свободы и будущего. Слов не хватает для того, чтобы выразить мое возмущение и гнев. Тот, кто позволил себе это сделать лишен совести, ценностей, принципов и разума, — написала глава облсовета.

Анна Замазеева добавила, что уже обратилась в полицию по этому поводу и надеется, что в кратчайшие сроки удастся найти вандалов.

Напомним, в конце прошлого года в Николаеве неизвестные украли прожектор возле монумента «Скорбящий ангел Чернобыля» на пересечении проспекта Мира и улицы Васляева. В ту же ночь вандалы разрушили древние менгиры возле музея в Южноукраинске