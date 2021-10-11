Живущие в доме по улице Адмирала Макарова николаевцы привлекают внимание властей к проблеме нашествия тараканов в подъезде и квартирах.

Об этом Ася Ягужинская написала в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

В частности, девушка пожаловалась на управляющую компанию «Центральный 1» из-за того, что она не осуществляет необходимую дезинсекцию в доме.

— Вы вообще в курсе, что дезинсекцию многоквартирных домов нужно проводить как минимум два раза в год? А в случае нашего дома по улице Адмирала Макарова, 56 каждый месяц из-за открытого доступа чердака для голубей. От их отходов и трупов миллион тараканов живут и плодятся на крыше. С холодами большая масса полезла в квартиры. Может пора что-то решать?! На видео тамбур. В квартирах так же, — возмутилась горожанка.

Ранее жительница Николаева пожаловалась на коммунальщиков, которые за 13 лет не смогли отремонтировать протекающую крышу в ее доме.