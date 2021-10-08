Жительница Николаева пожаловалась на коммунальщиков, которые за 13 лет не смогли отремонтировать протекающую крышу в ее доме.

Свое обращение Нина Гусаренко разместила в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

На видео она показала, что в одной из комнат на подоконнике постоянно стоит ведро, куда капает вода с потолка. За многие годы из-за влажности стены в комнате покрылись плесенью и грибком.

По ее словам, еще в 2008 году суд обязал ЖЭК отремонтировать крышу, но решение не было выполнено. Она отметила, что сейчас дом обслуживает управляющая компания «Місто для людей», но и там за 4 года проблему не решили.

– Я дышу этой плесенью с 2008 года! Целая папка документов, суд обязал ЖЭК №11 отремонтировать крышу (уже этого ЖЕКа нет). Сейчас дом относится к «Городу для людей». Уже 4 года жду ремонт. Заявления не принимают по телефону. Мастер 2 года назад сделала снимки, акта нет, заявления не принимают. Что я буду предъявлять в суде, – пишет Нина Гусаренко.

Ранее николаевцы пожаловались, что в детской поликлинике № 2, которая находится по улице Космонавтов, уже не первый год протекает крыша.

Также сообщалось, что в Николаеве жители нескольких многоквартирных домов самостоятельно пытаются решить проблему регулярных подтоплений подвала из-за грунтовых и сточных вод.