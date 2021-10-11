В Корабельном районе Николаева уже не первый год по улице Рыбной течет поток канализационных стоков. Местные жители обвиняют в этом Николаевский областной сборный пункт.

Об этом сообщает Татьяна Собко в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Стоит отметить, что на зловоние от канализационных стоков местные жители жаловались еще в 2018 году. Люди возмущены тем, что в призывном пункте пробили дыру в заборе и просто сливают стоки на тротуар.

Татьяна Собко подчеркнула, что случаи фиксировали много раз, но до сих пор никто не отреагировал и не разобрался в ситуации.

­– В Корабельном районе несколько десятилетий областной призывной пункт регулярно травит людей сбросами канализационных вод. Сколько лет будет эти нечистоты будут литься людям под ноги? Этот участок дороги они даже отказались заасфальтировать, чтобы стоки уходили в землю. Сбросы делаются по воскресеньям, видимо, чтобы никто не мог из проверяющих прислать комиссию, – подчеркнула Татьяна Собко.

Ранене сообщалось, что экологи, представители Центральной районной администрации и коммунального предприятия «Николаевводоканал» провели обследование прибрежной зоны в микрорайонах Соляные, Матвеевка и Варваровка — искали несанкционированные канализационные стоки. Обнаружили 25 труб.