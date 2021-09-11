Экологи, представители Центральной районной администрации и коммунального предприятия «Николаевводоканал» провели обследование прибрежной зоны в микрорайонах Соляные, Матвеевка и Варваровка — искали несанкционированные канализационные стоки.

Об этом сообщила корреспондент Суспільного Ольга Руда.

Такие рейдовые обследования по выявлению несанкционированных стоков и свалок в прибрежных зон рек Южный Буг и Ингул проходят в рамках Программы развития рек и маломерного судоходства в Николаеве на 2021-2022 годы. По словам заместителя Николаевского городского головы Виталия Лукова, это уже четвертый такой рейд.

— Есть отдельные трубы, которые выходят в стоки. Есть те, что находятся на балансе коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог», а есть такие, которых на балансе нет. Есть такие стоки, которые подключили к канализации и там течет. Есть дождь, нет дождя, а со стока течет жидкость какая-то. Поэтому мы должны искать незаконные врезки, — сказал Виталий Луков.

В поверхностные воды рек Южный Буг и Ингул выходят 12 выпусков ливневой канализации, находящихся на балансе коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог», это около 49-ти километров труб. От микрорайна Соляные в микрорайон Матвеевка ливневых приемников на балансе предприятий нет.

— Там, где мы находим — мы пломбируем, а есть такие, что мы и найти не можем. Врезаются в колодец — мы видим, перекрываем, а если в трубу где-то подключились, то мы никак это не увидим. В Матвеевке у нас ни одного ливневого приемника нет. Канализации частных домов тоже не наша ответственность. Штрафовать никого мы не имеем права. Пишем письма в районные администрации, там должны решать все это, — рассказал специалист по охране труда, техники безопасности и экологии «ЭЛУ Автодорог» Александр Рудаков.

Всего в ходе рейда обнаружили 25 стоковых труб. Все записи и фото передадут в Центральную районную администрацию, там должны выявить всех их балансодержателей и определить сумму штрафов за загрязнение рек.

В соответствии со статьей 59 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за загрязнение и засорение вод предусмотрен штраф в размере от 51 до 119 гривен, а для должностных лиц — от 85 до 136.

Напомним, 17 августа в Николаеве представители общественности и экологи провели исследования с взятием проб воды и отложений со дна в местах выхода ливневой канализации, чтобы выяснить в каком состоянии находится акватория города.