Суд арестовал автомобиль николаевца, задолжавшего коммунальному предприятию «Николаевоблтеплоэнерго» почти 17 тысяч гривен за услуги отопления.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, это уже шестой автомобиль, который в этом году арестован за долги перед ОКП.

7 октября в рамках сводного исполнительного производства сотрудниками отдела по работе с задолженностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» совместно с представителями Заводского отдела Государственной исполнительной службы, работниками полиции и ГП «Сетам» был проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на погашение долга за услуги теплоснабжения одного из потребителей, который задолжал предприятию по решению суда почти 17 тысяч гривен.

Были проведены опись и арест автомобиля Daewoo Lanos, 2005 года выпуска. Автомобиль эвакуирован на площадку ГП «Сетам» для его оценки и принудительной реализации.

«Должник более 4 лет не платил за услуги теплоснабжения. Общая задолженность перед ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» по решению суда составила 16 тысяч 840 гривен. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз напоминает, что своевременная уплата задолженности за услуги теплоснабжения является обязательной для всех потребителей, а неуплата за тепло приводит к неотвратимости ответственности и дополнительным расходам (судебный сбор, штрафы и т.д.)», — отметили на предприятии.

Ранее суд арестовал автомобиль местного жителя, который задолжан КП «Николаевоблтеплоэнерго» около 5 тысяч гривен за тепло.