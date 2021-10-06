В Николаеве суд арестовал автомобиль местного жителя, который задолжан КП «Николаевоблтеплоэнерго» около 5 тысяч гривен за тепло.

Как сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго», это уже пятый в этом году автомобиль, арестованный в этом году по искам предприятия.

Общая задолженность абонента согласно сведенного исполнительного производства составляет почти 16 тысяч гривен.

5 октября в рамках сводного исполнительного производства сотрудниками отдела по работе с задолженностью ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» совместно с представителями Заводского отдела Государственной исполнительной службы, работниками полиции и ГП «Сетам» был проведен комплекс оперативных мероприятий, направленных на погашение долга за услуги теплоснабжения одного из потребителей, который задолжал предприятию согласно решения суда около 5 тысяч гривен.

Автомобиль должника BMW 318I, 1985 года выпуска описан, арестован и принудительно эвакуирован на площадку ГП «Сетам» для оценки и принудительной реализации.

«Должник сначала был очень уверен в своей безнаказанности и, заручившись поддержкой своих родственников и друзей, всячески пытался помешать проведению исполнительных действий и повлиять на работника государственной исполнительной службы при описи и аресте автомобиля. Только после совместных и скоординированных действий сотрудников отдела по работе с задолженностью, сотрудников патрульной полиции и оперативной группы Заводского райотдела, должник и его «группа поддержки» поняли, что могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 343 Уголовного Кодекса Украины, а арест и принудительная эвакуация автомобиля должника - это неотвратимая реальность », - комментируют в отделе по работе с задолженностью ОКП« Николаевоблтеплоэнерго ».

На предприятии в очередной раз напомнили, что своевременная уплата задолженности за услуги теплоснабжения является обязательной для всех потребителей, а неуплата за тепло приводит к неотвратимости ответственности и дополнительным расходах (судебный сбор, штрафы и т.д.).

Ранее сообщалось, что житель Николаева оплатил 14,4 тысяч гривен долгов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» только после ареста его автомобиля Ford Sierra 1986 года выпуска.

До этого у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.