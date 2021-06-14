Житель Николаева оплатил 14,4 тысяч гривен долгов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» только после ареста его автомобиля Ford Sierra 1986 года выпуска.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».
Автомобиль принудительно эвакуировали на площадку ГП «Сетам» для его оценки и последующей продажи.
— Должник, который годами не платил за услуги по поставке тепловой энергии, и был уверен в своей безнаказанности, только после описи, ареста и принудительной эвакуации автомобиля понял, что надо было раньше прислушиваться к предупреждениям. Он сразу оплатил полную сумму долга в размере 14 тысяч 417 гривен 40 копеек, — сказано в сообщении.
При этом николаевцу пришлось также оплатить все дополнительные расходы согласно исполнительного производства в размере 2 тысяч 719 гривен.
Ранее у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.
Житель Николаева оплатил 14,4 тысяч гривен долгов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» только после ареста его автомобиля Ford Sierra 1986 года выпуска.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».
Автомобиль принудительно эвакуировали на площадку ГП «Сетам» для его оценки и последующей продажи.
— Должник, который годами не платил за услуги по поставке тепловой энергии, и был уверен в своей безнаказанности, только после описи, ареста и принудительной эвакуации автомобиля понял, что надо было раньше прислушиваться к предупреждениям. Он сразу оплатил полную сумму долга в размере 14 тысяч 417 гривен 40 копеек, — сказано в сообщении.
При этом николаевцу пришлось также оплатить все дополнительные расходы согласно исполнительного производства в размере 2 тысяч 719 гривен.
Ранее у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.