Житель Николаева оплатил 14,4 тысяч гривен долгов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» только после ареста его автомобиля Ford Sierra 1986 года выпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевоблтеплоэнерго».

Автомобиль принудительно эвакуировали на площадку ГП «Сетам» для его оценки и последующей продажи.

— Должник, который годами не платил за услуги по поставке тепловой энергии, и был уверен в своей безнаказанности, только после описи, ареста и принудительной эвакуации автомобиля понял, что надо было раньше прислушиваться к предупреждениям. Он сразу оплатил полную сумму долга в размере 14 тысяч 417 гривен 40 копеек, — сказано в сообщении.

При этом николаевцу пришлось также оплатить все дополнительные расходы согласно исполнительного производства в размере 2 тысяч 719 гривен.

Ранее у должника «Николаевоблтеплоэнерго» арестовали автомобиль, а затем продали его на торгах, чтобы погасить его задолженность.