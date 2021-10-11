По состоянию на 11 октября в Николаевской области выявили 392 новых случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 77095 (+392) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2525 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 96, всего — 71269.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2017, за сутки — 5.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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По состоянию на 11 октября в Николаевской области выявили 392 новых случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 77095 (+392) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2525 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 96, всего — 71269.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2017, за сутки — 5.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.