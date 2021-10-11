По состоянию на 11 октября в Николаевской области выявили 392 новых случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 77095 (+392) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 48294 (+237);

Первомайск — 3754 (60);

Южноукраинск — 2205 (+17);

Вознесенск — 1960 (+3);

Очаков — 1401 (+10).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 2525 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 96, всего — 71269.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 2017, за сутки — 5.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.