В течение суток, 11 октября, в Николаевской области вакцинировали 468 человек.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.

Всего на сегодняшний день вакцинировали 392 470 человек. Желающих за эти сутки прививали препаратами:

CORONAVAC — 69 (1 доза — 38, 2 доза — 31);

COMIRNATY — 355 (1 доза — 113, 2 доза — 242);

ASTRAZENECA — 44 (1 доза — 37, 2 доза — 7).

Вакцинировано мобильными бригадами — 0. В пунктах вакцинации — 76:

CORONAVAC — 22;

COMIRNATY — 24;

ASTRAZENECA — 30.

Привились в центрах вакцинации — 392:

CORONAVAC — 47;

COMIRNATY — 331;

ASTRAZENECA — 14.

Напомним, по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.