В течение суток, 11 октября, в Николаевской области вакцинировали 468 человек.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.
Всего на сегодняшний день вакцинировали 392 470 человек. Желающих за эти сутки прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 0. В пунктах вакцинации — 76:
Привились в центрах вакцинации — 392:
Напомним, по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.
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В течение суток, 11 октября, в Николаевской области вакцинировали 468 человек.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.
Всего на сегодняшний день вакцинировали 392 470 человек. Желающих за эти сутки прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 0. В пунктах вакцинации — 76:
Привились в центрах вакцинации — 392:
Напомним, по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.