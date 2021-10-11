В Николаеве собрали помощь для детей из Центра временного содержания детей, которые лишены родительской опеки. На восток Украины отправят коробки с фруктами, сладостями и теплой одеждой.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Организовал благотворительную акцию по сбору помощи капеллан воинской части 3039 Национальной гвардии Украины отец Владимир Сеньковский. Он узнал о центре, когда был в Донецкой области.

– Мы сделали такой вклад. Это общее дело очень важное для детей. Мы хотим подарить им небольшой подарок и хоть на время станем им родителями, - подчеркнул Владимир Сеньковский.

Уже скоро в детский центр отправят коробки с различными теплыми вещами, а также вкусные подарки и канцелярские товары.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева, мать двоих детей Вита Николаева нуждается в экстренной финансовой помощи для покупки дорогостоящего препарата.