Жительница Николаева, мать двоих детей Вита Николаева нуждается в экстренной финансовой помощи для покупки дорогостоящего препарата.

Об этом сын Виты Николаевой рассказал НикВести.

— Я Саша Алексеев, мне 14 лет. Моя мама Вита Николаева. 29 сентября мама с сестрой ездили в Киев в центр кардиологии (по рекомендации). Прошла обследование. Я нюансов не знаю. Знаю, что ей выписали лекарство, цена одного флакона больше 25 тысяч гривен. Нужно будет раз в месяц ездить в больницу в Киеве, ложиться, проходить обследование и капать этот препарат (Левосимендан). Мама сейчас в плохом состоянии. Я вижу, как ей становится всё хуже и хуже. И мне хочется как-то ей помочь. Она говорит, что нужно собрать средства до 20-х чисел октября. А в публикациях все отказывают. И ответов от государства нет, мама столько сил потратила на поездки когда подавала документы (иногда я ездил с ней, когда совсем плохо было). Я вижу, как мама переживает по этому поводу и очень хочу ей помочь. Я очень боюсь за неё и, наверное, как и любой ребёнок, хочу чтобы мама была здоровой и жила долго. Пожалуйста если вы можете помочь нам мы будем вам очень благодарны, — пишет ребенок.