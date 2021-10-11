Жители Ближнего Востока использовали рыболовные снасти более 12 тысяч лет назад — археологи обнаружили древнейшие инструменты для ловли рыбы в долине Хула на севере Израиля.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

По утверждению немецких, американских, итальянских и израильских исследователей, более 12 тысяч лет назад население Ближнего Востока использовало снасти, похожие на современные.

Команда под руководством Антонеллы Педерньяны из Центра археологических исследований изучила 19 костяных крючков и 6 рифленых камней с насечками, которые выполняли роль грузил. Все эти предметы были найдены в ходе раскопок на стоянке Дурейджат, что на реке Иордан. Снасти свидетельствовали о том, что древние жители долины Хула владели сложными техниками ловли рыбы.

Профессор Гонен Шарон из колледжа Тель Хай Израиле считает, что древние крючки «удивительно похожи на современные». В том числе размерами, зазубринами и виртуозностью изготовления.

Крючки, по словам профессора, были очень разнообразными. Они крепились к леске различными способами. Те, кто применял эти снасти, отлично понимал, какие инструменты нужны для ловли той или иной рыбы. То есть древнее население этого региона обладало глубокими знаниями о поведении рыб.

Изощренные методы рыбной ловли появились во время перехода от кочевого образа жизни к сельскохозяйственному. Люди, которые использовали такие инструменты, выступали промежуточным звеном этого процесса. Они были охотниками-собирателями, но при этом жили в каменных домах. Рыба, запасы которой довольно легко восполнять, считалась одним из важнейших компонентов рациона. К тому же она была доступна для рыбаков круглый год.

На участке раскопок археологи обнаружили также останки разных видов рыб. Их размеры колебались от совсем мелких до двухметровых. Результаты исследования опубликовал журнал PLOS ONE.

Напомним, в Полтавской области во время исследования грунтового могильника на Барвинковой горе археологи нашли амфороподобные стеклянные подвески.