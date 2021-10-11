За минувшие сутки, 10 октября, Министерство здравоохранения зафиксировало в Украине рекордное количество вызовов скорой помощи — больше 44 тысяч звонков.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что на этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и соответственно госпитализаций пациентов.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, такая волна вызовов в первую очередь связана с новой волной COVID-19.

Он объяснил, что основаниями, в частности, для вызова «скорой» являются боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности, сатурация менее 92%, нарушение сознания, другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Указывается, что высокая температура тела (больше 38°) не является самим по себе основанием для выезда бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации.

Однако, если вместе с температурой есть любой из вышеуказанных симптомов, стоит вызвать «скорую».

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области превышен почти в 5 раз.