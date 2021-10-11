Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина в ресторанах, кафе, кинотеатрах и других общественныех местах.

Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Владимира Зеленского, передает Офис Президента.

В ходе совещания руководители СБУ и Нацполиции доложили президенту Владимиру Зеленскому о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов.

Также было заявлено о планах проводить выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует усилить ограничения для украинцев, которые еще не вакцинировались от коронавируса.