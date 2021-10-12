Ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин освобожден от занимаемой должности, так как его качество работы не устраивало МВД.

Об этом пишет «Думская».

Приказ про увольнение подписал Денис Монастырский, согласно документу, Аброськину полагается денежная компенсация по званию, он генерал 3 ранга.

Причиной кадровой замены значится систематическое невыполнение обязанностей.

Собеседники издания утверждают, что вакантное кресло руководителя университета для силовиком станет экс-проректор Анатолий Никитин, который в 2019 году получил опыт на этой должности. Сейчас же Никитин работает в должности заместителя директора департамента персонала МВД.

Как сообщалось, Центральный районный суд Николаева признал ректора николаевского ЧНУ имени Петра Могилы виновным в коррупции.