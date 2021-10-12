56-летний житель Флориды Роберт Дюбуа в августе 2020 года вышел из тюрьмы, где отбыл 37 лет по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве. Теперь он требует компенсации у властей штата из-за ошибок следствия.

Об этом сообщает hromadske.

В августе 1983 года в городе Тампа была изнасилована и убита 19-летняя студентка Барбара Гремс. Она возвращалась домой из ресторана, в котором работала. Полиция арестовала лишь одного подозреваемого по делу — в то время 18-летнего Дюбуа.

Единственным доказательством вины мужчины был укус на теле Гремс, который, как показал эксперт по делу Ричард Сувирон, принадлежал Дюбуа. Для этого Ричард Сувирон использовал слепок челюсти подозреваемого, сделанный с помощью пчелиного воска.

Дюбуа в конце концов признали виновным и приговорили сначала к смертной казни, а затем — к пожизненному заключению. Лишь в августе 2020 года невиновность Дюбуа доказали благодаря анализу ДНК образца, который все это время находился в полицейском архиве.

Теперь мужчина подал иск против властей города Тампа, четырех следователей полиции по его делу и Ричарда Сувирона. В частности, в иске утверждается, что эксперт якобы соглашался по указанию полиции назвать виновным любого.

Также адвокаты Дюбуа утверждают, что использование слепка челюсти из пчелиного воска не допускается в делах об убийстве. К такому шагу прибегли якобы потому, что один из офицеров полиции Тампы имел собственную пасеку.

Дюбуа требует у ответчиков компенсацию, но в каком именно размере, в документах не указывается. По информации Tampa Bay Times, сторонники мужчины требовали у законодательного органа Флориды 1,85 миллиона долларов компенсации ошибочно осужденному.

Напомним, в США суд приговорил 78-летнего миллионера Роберта Дарста к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве 21-летней давности.