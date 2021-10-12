В Украине за минувшие сутки, 11 октября, подтвердили 11 тысяч 996 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 2274 человека, летальных случаев — 352, выздоровели — 5419.

Больше всего случаев за сутки выявили в Харьковской (1502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Запорожской (715) областях и Киеве (628).

За все время пандемии в Украине заболели 2 562 085 человек, выздоровели — 2 297 899, летальных случаев — 59 052.

Напомним, с 21 октября в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.