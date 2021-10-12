Районный суд Анений-Ной вынес мотивированный приговор, по которому Олег Мельничук, первый молдавский судья, попавший на скамью подсудимых по делу о незаконном обогащении, был приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом пишет Timpul.

Судья постановил, что мировой судья Олег Мельничук намеренно включал ложные данные, не отражающие его реального состояния, в декларации 2013-2017 годов.

В приговоре упоминается, что его расходы преобладают над доходами с разницей в 30 тысяч евро, что свидетельствует о незаконном обогащении.

Как сообщалось, молдавские журналисты напоминают победившей партии Санду, что они обещали сажать коррупционеров за решетку.

Напомним, в Молдове генерального прокурора Александра Стояногло отстранили от работы и задержали по подозрению в превышении полномочий и коррупции.