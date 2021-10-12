Закарпатская область попала в чрезвычайную ситуацию техногенного типа, так как поставщики отказываются от контрактов на обеспечение газом бюджетных учреждений. Срыв вызван тем, что договоры были подписаны до роста цен на газ.

Проблему обозначили в ОГА.

По предварительным подсчетам, на холодное время государственным учреждениям требуется 25 миллионов кубометров, областная власть Закарпатья напомнила про меморандум между «Нафтогазом» и Кабмином, который ограничивает рост тарифов для бюджетных структур на уровне 16,39 грн / м.

— Однако Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, использующих природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо непосредственно у поставщиков по индивидуальным договорам, — объясняют в Закарпатской областной администрации.

В качестве решения сложившейся ситуации власти планируют выбирать гарантированного поставщика, который не будет разрывать договора в одностроннем порядке.

Напомним, Cенкевич заявил, что грядущий отопительный сезон будет настоящим вызовом для городов.