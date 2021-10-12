По состоянию на 12 октября в Николаевской области выявили 184 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 48418 (+124);

Первомайск — 3758 (+4);

Южноукраинск — 2228 (+23);

Вознесенск — 1963 (+3);

Очаков — 1402 (1).

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2531 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 207, всего — 71 476. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2029, за сутки — 12.

По состоянию на утро 12 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 952 человека.