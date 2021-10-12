Законопроект о легализации отдельных видов двойного гражданства находится на финальном этапе в Министерстве юстиции, после чего его вынесут на рассмотрение народных депутатов.

Об этом пишут ИА «Українські новини».

Замглавы МВД подтвердил, что этот вопрос стоит в приоритете.

— В ближайшее время мы выйдем с соответствующим законопроектом, который, я надеюсь, оперативно рассмотрит Верховная Рада Украины, — сделал акцент Евгений Енин.

Помощник Монастырского уверен, что процедуру по оформлению и подготовке проекта закончат уже в следующем году, а дальше — голосование.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что работают с народными депутатами над тем, чтобы разрешить двойное гражданство.