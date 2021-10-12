Исполком Николаевского горсовета принимает предложения от организаторов досуга населения на Соборной площади, Ингульском спуске и на улице Адмиральской в новогодние и рождественские праздники в декабре 2021 — январе 2025 годов.
Соответствующая информация появилась на сайте Николаевского горсовета.
Участников конкурса просят представить свои проекты по организации функционирования развлекательных объектов и ярмарки в праздничные дни.
Эти предложения должны содержать в себе:
Организатор, который победит в конкурсе, будет обязан:
Выбирать победителя будут по таким критериям, как внешний вид, качество, безопасность, эстетичность и современность оборудования, сооружений, мебели, планировочное размещения объектов с учетом исходных данных и схемы расположения точек присоединения к сетям, планомерное увеличение количества и качества обновлений объектов ежегодно.
Предложения подаются на имя председателя организационного комитета по организации и подготовке праздничных мероприятий ко Дню Святого Николая и новогодних и Рождественских праздников в Николаеве — мэра Александра Сенкевича. Срок подачи предложений — до 17:00 29 октября текущего года. Рассмотрение запланировано на 1 ноября в 14:00 в малом зале мэрии.
Напомним, в этом году новогодняя ярмарка и аттракционы на Соборной площади в Николаеве работали с карантинными ограничениями.
Исполком Николаевского горсовета принимает предложения от организаторов досуга населения на Соборной площади, Ингульском спуске и на улице Адмиральской в новогодние и рождественские праздники в декабре 2021 — январе 2025 годов.
Соответствующая информация появилась на сайте Николаевского горсовета.
Участников конкурса просят представить свои проекты по организации функционирования развлекательных объектов и ярмарки в праздничные дни.
Эти предложения должны содержать в себе:
Организатор, который победит в конкурсе, будет обязан:
Выбирать победителя будут по таким критериям, как внешний вид, качество, безопасность, эстетичность и современность оборудования, сооружений, мебели, планировочное размещения объектов с учетом исходных данных и схемы расположения точек присоединения к сетям, планомерное увеличение количества и качества обновлений объектов ежегодно.
Предложения подаются на имя председателя организационного комитета по организации и подготовке праздничных мероприятий ко Дню Святого Николая и новогодних и Рождественских праздников в Николаеве — мэра Александра Сенкевича. Срок подачи предложений — до 17:00 29 октября текущего года. Рассмотрение запланировано на 1 ноября в 14:00 в малом зале мэрии.
Напомним, в этом году новогодняя ярмарка и аттракционы на Соборной площади в Николаеве работали с карантинными ограничениями.