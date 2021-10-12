Исполком Николаевского горсовета принимает предложения от организаторов досуга населения на Соборной площади, Ингульском спуске и на улице Адмиральской в новогодние и рождественские праздники в декабре 2021 — январе 2025 годов.

Соответствующая информация появилась на сайте Николаевского горсовета.

Участников конкурса просят представить свои проекты по организации функционирования развлекательных объектов и ярмарки в праздничные дни.

Эти предложения должны содержать в себе:

схему расположения развлекательных объектов и праздничной ярмарки на Ингульском спуске, площади Соборной, улице Адмиральской;

меры по обеспечению осторожного использования фонтанов и пространства вокруг фонтанов (с обязательным согласованием ЖКХ), накрытия исторической находки, обязательный учет недопущения возникновения повреждений покрытия тротуаров и площади;

срок работы развлекательных объектов и выставочной ярмарки в период с 1 декабря до 1 февраля;

перечень развлекательных объектов с их описанием, а также схему ежегодного размещения развлекательных объектов с учетом их увеличения или разнообразия;

формат и стилистику обустройства ярмарочного городка для продажи сувениров, продуктов питания, оформление мест для отдыха горожан, устройство фотозоне;

предложения об участии в финансировании культурно-развлекательных программ во время праздников или организация и проведение развлекательных программ;

предложения по льготной программы (скидки, льготы и т.п.) относительно незащищенных слоев населения.

Организатор, который победит в конкурсе, будет обязан:

зарегистрировать в департаменте предоставления административных услуг Николаевского городского совета декларацию о режиме работы;

согласовать работу ярмарочного городка с ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области по соблюдению требований пожарной безопасности;

в случае размещения аттракционов придерживаться требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники», утвержденной приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы от 1 марта 2006г. №110 (Правила)

получить разрешение территориального органа по надзору за охраной труда в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.05-03 (1631-2003-п);

на период работы ярмарочного городка точки подключения электроэнергии должны быть временно переданными предпринимателям на правах хозяйственного ведения по соответствующему договору с АО «Николаевоблэнерго»;

«Николаевоблэнерго»; получить технические условия АО «Николаевоблэнерго», заключив с ними договор на электроснабжение, прокладку временных электрических кабелей, установку дополнительных приборов учета электрической энергии (в случае необходимости), определение ответственных лиц за безопасность электрических сетей, а также оплатить использованную активную и реактивную электрическую энергию;

решить вопрос обеспечения работы биотуалетов в достаточном количестве, обеспечения воды (при необходимости) и организации ее сброса в городские сети;

при устройстве выставочной ярмарки учесть фактическую ширину тротуарных (пешеходных) частей, при установлении объектов на площади предусмотреть соответствующие подставки;

заключить договор с соответствующими службами и предприятиями департамента жилищно-коммунального хозяйства на вывоз ТБО, осуществление мероприятий по дополнительной уборке, а также проводить благоустройство территории во время проведения праздничных мероприятий;

необходимость соблюдения карантинных требований и ограничений (в случае их установления), санитарных норм и правил безопасности посетителей;

обеспечить охрану объектов;

в случае необходимости быть готовыми оформить другие документы в соответствии с законодательством Украины.

Выбирать победителя будут по таким критериям, как внешний вид, качество, безопасность, эстетичность и современность оборудования, сооружений, мебели, планировочное размещения объектов с учетом исходных данных и схемы расположения точек присоединения к сетям, планомерное увеличение количества и качества обновлений объектов ежегодно.

Предложения подаются на имя председателя организационного комитета по организации и подготовке праздничных мероприятий ко Дню Святого Николая и новогодних и Рождественских праздников в Николаеве — мэра Александра Сенкевича. Срок подачи предложений — до 17:00 29 октября текущего года. Рассмотрение запланировано на 1 ноября в 14:00 в малом зале мэрии.

Напомним, в этом году новогодняя ярмарка и аттракционы на Соборной площади в Николаеве работали с карантинными ограничениями.