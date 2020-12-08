На Соборной площади в Николаеве новогодняя ярмарка и аттракционы будут работать с карантинными ограничениями.

Соответствующий проект решения размещён на сайте Николаевского городского совета, пишут НикВести.

В документе указано, что во время работы ярмарки и аттракционов рабочий персонал должен находится в средствах индивидуальной защиты, должны быть установлены урны для использованных средств индивидуальной защиты, а также нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции в очередях.

Кроме этого, фирма «Аттракцион-Инвест» должна будет разместить на территории Соборной площади биотуалеты и осуществлять уборку и вывоз мусора. При этом, предпринимателям рекомендуют отказаться от продажи алкоголя на ярмарке. В документе также указывается, что на территории Соборной площади разместят каток.

— С целью обеспечения досуга малообеспеченных слоев населения города управлению по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета принять меры о проведении закупки услуг по установке, использованию и технологическому обеспечению функционирования катка в Николаеве в зимний период, - сказано в документе.

В проекте решения также указывается, что Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области рекомендуют усилить контроль за соблюдением общественного порядка в период новогодних праздников.

— Рекомендовать Главному управлению Национальной полиции в Николаевской области усилить меры по обеспечению общественного порядка во время проведения Дня Святого Николая, новогодних и Рождественских праздников в Николаеве в 2020-2021 годах на территории Соборной площади и прилегающей к ней территории, - сказано в документе.

Отметим, что данный проект решения будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета в среду, 9 декабря.

Напомним, городской голова Александр Сенкевич ранее сообщал, что на Новый год в Николаеве не планируют массовых мероприятий.

Кроме этого, 4 декабря на Соборной площади в Николаеве начали устанавливать новогодние декорации.