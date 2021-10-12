Городской штаб по борьбе с коронавирусом в Тернополе принял решение ограничить доступ к мэрии для непривитых.

Об этом сообщается на сайте Тернопольского горсовета.

С 18 октября для прохода в горсовет нужно будет иметь при себе подтверждение вакцинации, или ПЦР-тест, или справку о перенесенной болезни.

Штаб объясняет подобные шаги необходимостью остановить распространение четвертой волны ковида. Альтернативой для горожан станут электронные обращения.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.