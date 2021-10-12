Активисты провели необычный перформанс в вагоне столичного метро — там создали импровизированный «торговый центр» и оказывали различные услуги.

Об этом пишет УНИАН.

Пассажирам делали маникюр и стрижки, «продавали» технику, телефоны, овощи и фрукты. Примечательно, что продавцы и работники салона красоты были без масок. Кроме этого, в вагоне прошлись музыканты, собирая благотворительную помощь.

Реакция жителей Киева не заставила себя долго ждать — люди негодовали по поводу того, как могла администрация метрополитена допустить такой беспорядок.

Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макагон рассказала на своей странице в Facebook, что это был перформанс. Его провели для того, чтобы показать, во что может превратиться метро, если мы будем поддерживать нелегальную торговлю и выступления людей с протянутой рукой.

— Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля — в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, все остальные услуги — в салонах, магазинах и точно не в метро, — отметила Наталья Макагон.

Напомним, крафтовые виноделы попросили власть принять поддерживающие отрасль законы и готовятся к акциям протеста.