Ассоциация крафтовых виноделов Причерноморья заявила о давлении со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

Соответствующее обращение к представителям центральной власти разместили на Facebook-странице Ассоциации.

«Вопреки программе президента Украины о развитии крафтовых производителей — идет геноцид виноделов! Сделал ошибку в отчетности, давай плати 17 тысяч штраф каждый месяц, за 12 месяцев 204 тысяч может накапать! Не успел получить лицензию — «держи фашист гранату» — уголовную ответственность! Получил лицензию — держи проверку в карантин! 100 тысяч штраф для старта! И это все при налоге на сухое вино в 0,01 копейку на литр! То есть сделал 10 тысяч литров вина в год — должен государству 100 гривен! Зачем вся эта коррупция при администрировании налога менее 1 миллиона из всех предприятий Украины!? Сделайте наконец благоприятные условия!», — говорится в заявлении.

В Ассоциации заявили также о готовности выйти на акцию протеста, если в ближайшее время ситуация не изменится.

«Почему зависли законопроекты, которые призваны изменить ситуацию? Зачем эти проверки? Проверяйте безопасность продукта, а не обижайте производителя! Готовим акцию протеста, если ситуация не изменится в ближайшее время!», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ассоциацию крафтовых виноделов Причерноморья возглавляет владелец семейной винодельни под Николаевом Slivino Георгий Молчанов. В 2018 году он первым в Украине получил лицензию крафтового винодела. Сегодня в Ассоциацию входят больше 10 виноделен Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Напомним, в марте 2021 года депутат Николаевского областного совета Руслан Нерода обратился к коллегам с просьбой поддержать крафтовых виноделов региона. Он заявил, что государство создает законодательные преграды для их деятельности, а контролирующие органы «выстраиваются в очереди» в поисках поводов выписать как можно больше штрафов.

Как сообщалось, украинцы высмеяли сотрудников СБУ, которые ворвались с обыском в цех потомственного винодела в Одесской области — 28 января СБУ заявила, что разоблачила в Одесской области «подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества».

Подобная история происходила и в Николаевской области 5 лет назад. Тогда налоговая милиция пришла с обыском в семейную винодельню Beykush Winery в Очаковском районе. Их продукцию тоже назвали фальсификатом, а виноделов — «дельцами».

Тогда виноделов поддержали два губернатора — глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и глава Одесской администрации Михеил Саакашвили.

Вадим Мериков подключил юристов администрации, чтобы отстаивать права Beykush Winery, а Михеил Саакашвили лоббировал отмену полумиллионного налога на получение разрешения на торговлю вином.

Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.