Депутат Николаевского областного совета Руслан Нерода обратился к коллегам с просьбой поддержать крафтовых виноделов региона. Он заявил, что государство создает законодательные преграды для их деятельности, а контролирующие органы «выстраиваются в очереди» в поисках поводов выписать как можно больше штрафов.

Об этом шла речь на заседании сессии облсовета во вторник, 16 марта, передает корреспондент НикВести.

Руслан Нерода принес обращение «Ассоциации крафтовых виноделов Причерноморья» к областному совету и обгосадминистрации, а вместе с ним и бутылку вина, произведенного на своей домашней винодельне.

— Дело в том, что я пришел не один. Я принес с собой очень опасную штуку. Когда это видят наши правоохранители, контролирующие органы, с точки зрения наших законодателей — это очень опасная вещь, способная погубить здоровье наших людей, которая угрожает экономике нашей страны и вообще очень страшная штука, которой не должно быть. Все очень просто — это обычная бутылка вина, которую моя семья сделала своими руками, — сказал Руслан Нерода.

Руслан Нерода

Он отметил, что тысячи людей на юге Украины занимаются виноделием. Сотни из них постоянно обучаются, ездят за границу, покупают дорогое оборудование.

— Хотят заниматься этим профессионально. Соответственно, эти же люди смогли невероятным усилием пролоббировать закон, который упростил получение лицензии. Она вместо 500 тысяч гривен стала стоить 780, и ее стало получить гораздо проще. Но, как все в нашей стране, когда ты только получаешь лицензию, контролирующие органы видят, что вы появились в базах, просто очередь выстраивается перед этими шато, винодельнями, усадьбами. Они бегают с линейками, меряют расстояние между емкостями, проверяют, правильно ли расставлены запятые. Уже почти все виноделы, получившие такую лицензию, я тоже ее получил, получили и штрафы по 17 тысяч гривен просто за то, что в отчете поставили не в ту клеточку цифру, — добавил депутат.

Он также сказал, что на получении лицензии на производство все не заканчивается — необходима еще одна лицензия, чтобы его продавать.

— А это простое вино, которое я сделал для себя. Мне хочется поделиться с вами, кому-то продать, кому-то отдать. А я на сегодняшний день, произведя его официально, даже не могу его подарить. Это приравнивается к реализации. Это очень строгий штраф, практически криминал, — отметил Руслан Нерода.

По его мнению, государство в тандеме с крупными производителями создает разные препятствия для крафтовых виноделов. К примеру, для того, чтобы перевезти виноград с виноградника до винодельни, нужно получить специальное разрешение.

Он добавил, что малое производство вина положительно влияет на экономику региона, создавая рабочие места, и его привлекательность, развивая туризм.

Депутат передал обращение ассоциации виноделов к облсовету и облгосадминистрации с просьбой способствовать тому, чтобы Верховная Рада не принимала закон, который может лишить виноделов лицензий или создать им новые нормативные препятствия.

В итоге депутаты поддержали обращение коллеги.

Как сообщалось, украинцы высмеяли сотрудников СБУ, которые ворвались с обыском в цех потомственного винодела в Одесской области — 28 января СБУ заявила, что разоблачила в Одесской области «подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества».

Подобная история происходила и в Николаевской области 5 лет назад. Тогда налоговая милиция пришла с обыском в семейную винодельню Beykush Winery в Очаковском районе. Их продукцию тоже назвали фальсификатом, а виноделов — «дельцами».

Тогда виноделов поддержали два губернатора — глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и глава Одесской администрации Михеил Саакашвили.

Вадим Мериков подключил юристов администрации, чтобы отстаивать права Beykush Winery, а Михеил Саакашвили лоббировал отмену полумиллионного налога на получение разрешения на торговлю вином.

Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.