Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию.

Об этом он заявил в интервью во вторник, 12 октября, пишет Корреспондент.

Тедрос Аданом Гебреисус говорит, что это несправедливо, пока Африке и бедным странам не хватает вакцин.

— Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, ранее официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) — отныне рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.