Официальный регулятор ЕС — Комитет Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) —отныне рекомендует бустерные дозы прививки от коронавируса препаратом Pfizer для лиц старше 18 лет.

Об этом сообщается на сайте EMA.

Так, в ЕМА пришли к выводу, что дополнительную дозу вакцин против COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) можно вводить людям с сильно ослабленной иммунной системой, по крайней мере через 28 дней после второй дозы.

Рекомендация поступила после того, как исследования показали, что дополнительная доза этих вакцин увеличивала способность организма вырабатывать антитела против вируса, вызывающего COVID-19 у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

Отмечается, что эксперты из ЕМА оценили данные по вакцине Pfizer, которые показывают повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится через 6 месяцев после второй дозы у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее в ЕМА рекомендовали бустерные (третьи) дозы Moderna и Pfizer исключительно для людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее ученые американской Администрации по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против использования бустерных доз для прививки от коронавирусной болезни.