Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает перенести начало осенних каникул в школах на 18 октября из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам министра, такое решение позволит снизить темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине. В то же время, Виктор Ляшко не сообщил, будет ли рекомендовано позже продлевать каникулы.

— Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать… Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения, — заявил Виктор Ляшко.

После усиления карантина в Украине более 3,3 тысяч школ работают в дистанционном режиме. Причина — недостаточный уровень вакцинации педагогических коллективов в этих учреждениях.

Напомним, в Управлении образования Николаевского городского совета ранее предложили перенести весенние каникулы в школах на неделю позже — с 25 по 31 октября.