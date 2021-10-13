Специальная прокуратура обвинила директора Национального банка Словакии и бывшего министра финансов Петера Казимира во взяточничестве.

Об этом пишет Aktuality.

В деле о коррупции Казимир должен был сыграть роль своего рода курьера и принести взятку в размере около 50 тысяч евро тогдашнему главе финансового управления Франтишеку Имрече.

— Об этом свидетельствовал сам Имрече, обвиняемый по нескольким делам и сотрудничающий с полицией, — сообщает издание.

Взятка требовалась с крупной IT-компании под обещание не давить налоговыми проверками и не вставлять препятствия в работу.

С 2012 по 2019 год Петер Казимир занимал должность министра финансов в словацких правительствах премьер-министров Роберта Фицо и Петра Пеллегрини. Он ушел из партии в 2019 году, когда был назначен руководителем НБС.

Как сообщалось, в Словакии осудили бывшего высокопоставленного прокурора к 14 годам заключения и конфискации по обвинению в коррупции.