В Лубенском районе Полтавской области местная жительница пережила насилие и указала на двух виновников, в числе которых оказался местный участковый.

Об этом информирует «Суспільне».

Насилие произошло 12 октября, подозреваемый участковый в это время должен был быть на больничном, на который он вышел 30 сентября.

Как утверждает женщина, все произошло ночью. У нее дома было общее застолье, где ее и изнасиловали двое гостей.

ГБР открыло дело по статье «Изнасилование», за которую предусмотрено наказание до 12 лет заключения. Нацполиция же проводит внутреннее расследование, чтобы установить причастность своего сотрудника к криминалу.

Напомним, николаевское ГБР подозревает одесского полицейского в изнасиловании несовершеннолетней.