В Первомайском райсовете не выполнили решение суд, касательно восстановления в должности экс-руководителя отдела кадров. Депутаты пытались решить возникший вопрос, но только поругались и разошлись.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

Так, Ирина Суртаева была уволена с должности руководителя отдела кадров Первомайского районного совета. После чего по решению суда должна была вернуться на должность, но районный совет так и не выполнил данное решение.

По словам руководства райсовета, вопрос пробовали решить, но депутаты не появлялись на сессиях. Юрист Первомайского районного совета Светлана Доценко сообщила, что сотрудницу не могли восстановить в должности, которой нет в структуре исполнительного аппарата райсовета.

– Сразу была созвана сессия, дважды за этот период, чтобы можно было внести изменения в структуру. Руководитель органа местного самоуправления не может единолично восстановить сотрудника в должности, которой нет в структуре, – сообщил юрист.

После бурного обсуждения и взаимных обвинений депутаты и представители руководства райсовета разошлись.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Коммунсервис» Первомайского городского совета объявило торги на услугу в сфере финансового лизинга, стоимостью 15,9 миллиона гривен.