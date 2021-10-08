Коммунальное предприятие «Коммунсервис» Первомайского городского совета объявило торги на услугу в сфере финансового лизинга, стоимостью 15,9 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных торгов ProZorro.

Согласно тендерной документации, КП «Коммунсервис» планирует закупить автокран КС – 55727, автогидроподъемник ПМС 328 – Т, подметально-уборочную машину АТ-МДК-06/25 на шасі МАЗ – 35340С2, экскаватор JCB 3cx с дополнительным оборудованием, а также косилку на манипуляторе FERRI TP 610 CLASSIC.

В разделе «Технические требования по условиям лизинга» указано, что сумма аванса должна составлять не больше 30% от стоимости предмета лизинга, срок действия лизингового договора должен составлять два месяца, а все выплаты производятся ежемесячно равными частями.

Стоит отметить, что на сегодняшний день идёт процесс подачи предложений от будущих участников аукциона, который определён на 14 декабря 2021 года.

Напомним, что в Николаеве ПАО «Банк Восток» выиграло конкурс на кредитование Николаевского горсовета на сумму 150 миллионов гривен, чтобы отремонтировать дороги в Николаеве.