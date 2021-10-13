Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые участвовали в организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза.

Об этом передает «Польское радио».

Кроме двух граждан Украины, попались несколько сирийцев с видами на жительство в Германии.

— С начала этого года сотрудники Подляшского отдела пограничной службы задержали 250 человек, среди которых были также граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу, — назвали цифры в погранслужбе Польши.

Ранее сообщалось, за сутки границу между Польшей и Беларусью пытались пересечь нелегальным способом 739 раз.