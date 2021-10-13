По состоянию на среду, 13 октября, в школах Николаева 134 класса учатся в дистанционном формате в связи с заболевшими COVID-19.

Об этом пишут на сайте Николаевского горсовета.

При этом общее количество лиц с подтвержденным коронавирусом в детских садах — 27, среди которых 18 работников и 9 детей. Количество контактных лиц — 228, в том числе, 199 детей и 29 сотрудников. На самоизоляции находится 14 групп в 12 учреждениях дошкольного образования

В школах на сегодняшний день зафиксировали 181 случай болезни. Среди зараженных 134 ребенка и 47 работников. На самоизоляции находится 134 класса в 35 заведениях. Кроме того, 5-11 классы школы №26 и Академии детского творчества работают в дистанционном формате: там 50% учеников и педагогов являются контактными с больными COVID-19.

В Николаевском муниципальном академическом колледже 5 работников и 1 школьник болеют COVID-19, на самоизоляции находится 1 группа. В учреждениях профессионального образования 3 работника и 6 учеников с подтвержденным коронавирусом, изолированы 6 групп.

Напомним, по состоянию на 11 октября в Николаевской области наблюдался самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.