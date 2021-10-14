В Индии суд приговорил мужчину к двум пожизненным срокам, признав его виновным в убийстве жены, подбросив к ней в постель кобру.

Об этом сообщает Корреспондент, ссылаясь на Straits Times.

Отмечается, что 28-летний Сурадж Кумар был арестован в 2020 году после смерти его супруги Утры. Полиция расследовала гибель женщины как убийство, заподозрив в этом Сураджа Кумара. По версии следствия, мужчина убил ее ради приданого — 500 тысяч рупий (175 тысяч гривен) и нового автомобиля.

25-летнюю домохозяйку обнаружили мертвой в ее же доме на юге страны в мае прошлого года. Семья женщины сразу заподозрила неладное, поскольку всего за несколько недель до трагедии ее укусила гадюка Рассела, но она от этого оправилась.

Следователи пришли к выводу, что за обеими попытками стоит Сурадж. Кроме вдовца, также был арестован мужчина, который помог ему достать змей — он выступил главным свидетелем по этому делу.

13 октября суд признал Сураджа Кумара виновным в том, что он бросил кобру на кровать, пока его супруга спала. Перед этим он раздразнил рептилию, чтобы она наверняка укусила его жену.

Несмотря на, что обвинение требовало для «черного вдовца» смертной казни, судья приговорил его к двум пожизненным срокам и штрафу в размере 500 тысяч рупий.

Напомним, 56-летний житель Флориды Роберт Дюбуа в августе 2020 года вышел из тюрьмы, где отбыл 37 лет по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве. Теперь он требует компенсации у властей штата из-за ошибок следствия.