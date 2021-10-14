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Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа еще не началась в трех странах мира — Бурунди, Эритреи и Северной Кореи.
Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ отмечает, что 56 стран, которые были фактически исключены из мирового рынка вакцин, не смогли привить и 10% своего населения до конца сентября. Это объясняют тем, что около половины стран в мире имеют ограниченные предложения вакцинации.
У них есть программа прививки, но нет достаточно заявлений, чтобы ускорить достижение цели.
Учитывая такую ситуацию, ВОЗ обращается к странам и компаниям, которые контролируют масштабные поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT.
— Большая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавшие от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцинации, — отмечают в релизе.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию.
Вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа еще не началась в трех странах мира — Бурунди, Эритреи и Северной Кореи.
Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ отмечает, что 56 стран, которые были фактически исключены из мирового рынка вакцин, не смогли привить и 10% своего населения до конца сентября. Это объясняют тем, что около половины стран в мире имеют ограниченные предложения вакцинации.
У них есть программа прививки, но нет достаточно заявлений, чтобы ускорить достижение цели.
Учитывая такую ситуацию, ВОЗ обращается к странам и компаниям, которые контролируют масштабные поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT.
— Большая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавшие от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцинации, — отмечают в релизе.
Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию.